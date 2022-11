Napoli-Empoli 2-0, apre Lozano, chiude Zielinski. Decima vittoria consecutiva per Spalletti

Nell'anticipo della quattordicesima giornata del campionato di Serie A, penultimo turno prima dello stop del Mondiale in Qatar, il Napoli ospita l'Empoli allo stadio Maradona. Gli azzurri vivono un periodo magnifico: primo posto in classifica a +6 dal Milan con 9 vittorie consecutive. L'Empoli ha vinto nello scorso turno contro il Sassuolo, terzo successo in stagione: completano il bilancio 5 pareggi e 5 sconfitte. Spalletti è ancora privo di Kvaratskhelia, in attacco dovrebbe toccare a Raspadori, ma probabilmente da esterno per non spezzare il momento magico di Osimhen. Zanetti è senza Destro, Tonelli e De Winter. In attacco dovrebbe essere riconfermato Baldanzi trequartista alle spalle di Satriano e Lammers che si giocano una maglia con Pjaca. Negli ultimi tre incroci tra le squadre sono arrivati tre pareggi, se i partenopei dovessero vincere il decimo match di fila in Serie A eguaglierebbero il risultato del 2017 puntando i tredici successi consecutivi del 2018.

Le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim Min-jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Osimhen, Raspadori.

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi, Bajrami; Satriano.

Dove vedere Napoli Empoli in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato alle 18:30

