Roma, stangata Mourinho: l'Uefa lo sospende per 4 giornate dopo gli insulti all'arbitro Taylor

Brutta notizia per i tifosi giallorossi. L'Uefa, dopo gli insulti rivolti da Mourinho all'arbitro Taylor, ha deciso di usare il pugno duro. Il tecnico portoghese, infatti, dovrà guardare le prossime 4 partite europee dalla tribuna. Una stangata nei confronti dello Special One che, in pratica, sarà costretto a saltare le prime 4 partite (su 6) del girone della prossima Europa League.

Mourinho, stangata Uefa: «Sospeso per 4 giornate»

L'Uefa ha deciso di sospendere per 4 giornate José Mourinho «per aver rivolto un linguaggio aggressivo al giudice di gara». È la decisione presa dalla commissione etica e disciplinare dell'Uefa dopo le accuse rivolte all'arbitro Taylor dallo Special One al termine della finale dell'Europa League persa con il Siviglia.

Lo stop sarà scontato nella prossima Europa League disputata dai giallorossi.

