Mourinho, gli insulti all'arbitro Taylor: l'Uefa apre un'inchiesta dopo la finale di Europa League

di Redazione Web

Dopo aver indignato stampa spagnola e britannica, Mourinho adesso rischia una squalifica dalla Uefa. Le proteste del tecnico portoghese, nei confronti dell'arbitro Anthony Taylor, per l'arbitraggio tenuto durante la finale di Europa League che la Roma ha perso ai rigori, hanno convinto la Commissione disciplinare ad aprire un'indagina nei confronti del tecnico giallorosso.

Siviglia-Roma, l'arbitro Taylor assediato in aeroporto dai tifosi: insulti e cori, vola anche una sedia

Mourinho furioso, insulta l’arbitro Taylor a fine partita: «Non era rigore, sei una vergogna»

Mourinho, gli insulti all'arbitro Taylor

Lo Special One ha contestato l’operato del direttore di gara: dalla gestione dei cartellini (Lamela avrebbe meritato un secondo giallo), al rigore concesso a Ocampos e poi tolto dopo una revisione al Var e quello non fischiato alla Roma per un tocco di braccio di Fernando.

L'indagine Uefa

L'Uefa ha ufficializzato adesso l'apertura del procedimento contro Mourinho, specificando che il tecnico deve rispondere «del linguaggio offensivo» nei confronti dell'arbitro Taylor. Quanto alla Roma è accusata di «condotta

impropria della squadra», «lancio di oggetti» e «danneggiamenti».

Il Siviglia per «invasione del terreno di gioco, lancio di oggetti e condotta impropria della squadra». La commissione

etica e disciplinare dell'Uefa «deciderà in merito a tempo debito».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Giugno 2023, 16:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA