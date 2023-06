Mourinho furioso, insulta l’arbitro Taylor a fine partita: «Non era rigore, sei una vergogna»

La sconfitta in finale di Europa League non è proprio andata giù a José Mourinho. il Siviglia vince la coppa ai rigori e il tecnico portoghese non sembra avere dubbi sul responsabile... la direzione di gara, infatti, ha lasciato molti dubbi ai tifosi giallorossi e non solo e anche Mourinho, nel dopo gara, nel parcheggio dello stadio di Budapest, si scaglia contro l'arbitro Taylor.

Mourinho furioso

Un'accusa mossa in conferenza stampa e ribadita in faccia all'arbitro Taylor nel garage dello stadio: «Anche Rosetti è stato capace di dire che non era rigore. Tu non sei stato capace». Il tutto urlato mentre tutta la squadra arbitrale della Uefa, stava tornando a casa. «Siete una fottuta disgrazia», ha chiosato il tecnico della Roma.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Giugno 2023, 11:25

