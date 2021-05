Mourinho alla Roma, i migliori meme sul web dopo l'annuncio

Il clamoroso annuncio di José Mourinho alla Roma ha scatenato non solo le fantasie, ma anche la genialità dei tifosi. In poche ore, i social sono esplosi, con decine e decine di immagini ironiche e divertenti.

I tifosi della Roma sono ancora increduli, ma lo sono anche quelli dell'Inter. Nonostante lo scudetto ancora conquistato, rivedere Mourinho in Italia con un'altra squadra è un vero colpo al cuore. Le aspettative dei tifosi della Roma sono altissime, ma c'è anche una certa consapevolezza dopo annate molto deludenti.

I tifosi giallorossi lo sanno bene e non rinunciano, come loro solito all'ironia: Mourinho riuscirà a invertire la rotta o invecchierà precocemente? Ci saranno scintille in panchina con altri allenatori molto sanguigni, come l'interista Antonio Conte? Come si comporterà lo 'Special One' con il famigerato ambiente romano? Intanto, c'è chi già sogna di dare a Mourinho le chiavi della città, o magari di trovarlo sindaco di Roma al posto di Virginia Raggi...

