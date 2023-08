Super Giroud, il Milan travolge il Torino 4-1 a San Siro

di Redazione web

Il Milan mette ko il Torino ospite a San Siro, 4-1 il risultato finale nella seconda di campionato. Al 33' è Pulisic a mandare in vantaggio i padroni di casa, pareggia il Torino al 37' con il difensore Schuurs, Maignan prova a fermare e sfiora la palla, 1-1. Al 42' rigore per il Milan per un fallo di mano di Buongiorno, trasforma Giroud mentre Milinkovic-Savic vola dall'altra parte, 2-1.

Terza rete di Hernandez su assist di Leao al terzo minuto di recupero della prima frazione. Ancora Giroud aggiorna il risultato del Milan, ormai dominante, al 65', con la personale doppietta del match. Sei i minuti di recupero concessi dall'arbitro, il risultato non cambia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Agosto 2023, 23:00

