Milan-Atalanta 1-2, pagelle: Jovic fantasma, Theo spento, Rafa Leao non basta

L'Atalanta si impone 2-1 sul Milan a San Siro e si qualifica per la semifinale di Coppa Italia dove affronterà la Fiorentina. I nerazzurri sbancano Milano grazie alla doppietta di Koopmeiners dopo l'iniziale vantaggio firmato da Leao, in una gara che è rimasta in bilico fino al 95'.

PAGELLE MILAN

MAIGNAN 6 Si sdraia sul prato verde di San Siro ma non per prendere il sole.

CALABRIA 5,5 Sul tiro di Koopmeiners commette l’errore di girarsi come se giocasse in piazzetta con gli amici del mercoledì sera (61' Simic 5: piazzato sulla sua zolla di campo)

GABBIA 5,5 Nemmeno un tempo e deve alzare bandiera bianca. Prende un calcio in faccia nel tentativo di salvare la porta. La testa gira (40’ Kjaer 6: costretto a giocare come al solito causa infortunio)

THEO HERNANDEZ 5 Bravo non bravissimo. Su Koopmeiners è in ritardo come il treno regionale Saronno-Milano

JIMENEZ 5 Davanti però è decisamente impreciso, sul rigore molto ingenuo (61' Terracciano 5,5: esordio da rivedere, ma ci sta)

MUSAH 6 È ovunque, corre dappertutto. Non si ferma mai. Inesauribile. Un polmone verde di un Milan che perde, che saluta anche la Coppa Italia

LOFTUS-CHEEK 5 Partita senz’anima e pure senza muscoli.

REIJNDERS 6 Quando si accende è inarrestabile: punta la porta e il Milan è sempre pericoloso. Peccato lo faccia solo in occasione del gol di Rafa. Pioli gli risparmia l’ultimo quarto d’ora (73’ Adli 5: zero geometrie)

RAFAEL LEAO 6,5 Una rete bellissima e per niente semplice. Ma fa solo quello da Rafa

JOVIC 4 Anno nuovo, vecchio Luka Jovic. Era meglio di no. Pioli è costretto a rimettere in campo Oliviero. Lo fa tardi a dire il vero e senza ottenere il risultato sperato

PULISIC 6 Capitan America ci prova solo dalla distanza. Non proprio la sua specialità

PIOLI 4 Fuori dalla Champions League, fuori ora anche dalla Coppa Italia. Al Milan non resta che provare a vincere l’Europa League e tenersi strettissimo il terzo posto in classifica in campionato per la seconda stella è finita in soffitta da alcune settimane oramai. Fin qui la stagione di Pioli è fallimentare…

