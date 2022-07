Mauro Icardi, la nostalgia di San Siro: «Quante emozioni vissute qui»

Mauro Icardi torna a Milano ed è subito nostalgia. In una storia su Instagram il calciatore del Paris Saint Germain che sta cercando collocazione in un'altra squadra ricorda quei «momenti indelebili» vissuti all'interno della Scala del calcio con indosso i colori neroazzurri.

L'argentino sul proprio profilo Instagram appare nostalgico mentre, in auto, passa davanti a San Siro scrivendo: «Quante emozioni vissute qui.. momenti indelebili della mia vita famigliare e calcistica. Tanti bei ricordi che rimarranno per sempre nel cuore». Accanto alla geolocalizzazione San Siro, stadio comunque ben riconoscibile a tutto il mondo calcistico e non solo.

Mauro Icardi con la maglia nerazzurra ha segnato 124 gol, cosa che non è riuscita a ripetere con i colori del Paris Saint Germain e in quest'estata sarà compito della sua agente e moglie, Wanda Nara, trovargli un'altra squadra per il riscatto.

Ma l'amore del calciatore per Milano non si limita alla sua esperienza calcistica. Non sono rare, infatti, le foto che lo ritraggono insieme alla moglie e i figli nel super attico che il calciatore ha nella zona di Citylife. E chissà, dunque, che magari Icardi non stia cercando una nuova squadra che gli permetta di avvicinarsi nuovamente alla sua casa di Milano...

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Luglio 2022, 15:32

