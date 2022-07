Dusan Vlahovic, la Stramare è un lontano ricordo: ecco la cantante argentina che ha stregato il bomber

Dusan Vlahovic sembra proprio aver già dimenticato Carolina Stramare. L'attaccante serbo della Juventus, infatti, secondo molti rumors negli ultimi mesi avrebbe frequentato in gran segreto la Miss Italia, ma adesso nella sua testa ci sarebbe solo Maria Becerra. La cantante argentina non sembra aver notato, però, il bomber bianconero... almeno fino ad ora.

Leggi anche > Zaniolo, nuova fidanzata hai stylist? Fotografati insieme a Ponza, esplode il gossip dell'estate

Dusan Vlahovic, lontano dai campi di calcio per la sosta estiva, continua a far parlare di sé per i suoi movimenti social. L'attaccante della Juventus ha iniziato a seguire la cantante argentina Maria Becerra alla quale ha lasciato qualche like alle foto più sexy e poi un commento nel corso di una diretta. «Sei molto carina», ha scritto il calciatore senza però ricevere alcuna risposta dalla giovane. Subito dopo Vlahovic ha deciso di togliere il follow alla pagina della cantante, forse un po' offeso di non aver ricevuto risposta. Ma la situazione è cambiata.

Maria Becerra, probabilmente dopo aver indagato un po' sul suo spasimante social, ha deciso di iniziare a seguire su Instagram il calciatore. Nelle ultime ore anche il serbo ha rimesso il follow all'artista. Gesti che provano chiaramente un certo interesse: è forse l'inizio di una travolgente storia d'amore? Sicuramente i loro movimenti social non sono sfuggiti ai fan del gossip che adesso attendono sviluppi sulla situazione.

CHI È MARIA BECERRA

Classe 2000, Maria Becerra è una popstar molto seguita in diversi Paesi del Sud America. È apprezzata pure in Spagna mentre in Italia è conosciuta per la collaborazione con J Balvin: insieme hanno inciso la hit Que mas pues. Maria è vegana e bisessuale nonché molto amica di Tini Stoessel, l'ex Violetta della Disney fidanzata del calciatore dell'Atletico Madrid Rodrigo De Paul. Altra curiosità: fino a qualche tempo fa la Becerra era legata a Rusherking, musicista oggi innamorato di Eugenia La China Suarez, nome molto noto a chi si interessa di gossip nel mondo del calcio. La cantante sudamericana, infatti, si è resa protagonista del presunto tradimento da parte di Mauro Icardi ai danni di Wanda Nara che li ha condotti a un passo dal divorzio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Luglio 2022, 14:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA