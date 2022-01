Lecce-Vicenza choc, rissa a fine gara. Meggiorini in lacrime: «Insulti a mia madre morta»

Rissa choc alla fine di Lecce-Vicenza, recupero di Serie B di ieri sera al via del Mare di Lecce. L'attaccante vicentino Riccardo Meggiorini ha finito la partita in lacrime dopo uno scontro verbale acceso con un avversario, il leccese Majer: i due sono stati protagonisti di un acceso faccia a faccia durante il quale Majer si sarebbe lasciato sfuggire qualche parola di troppo. «Cosa c'entra mia mamma? Porta rispetto», le parole di Meggiorini, che è poi scoppiato a piangere, consolato dal capitano del Lecce Lucioni.

Majer avrebbe colpito Meggiorini al cuore: la mamma dell'attaccante ex Chievo e Torino infatti è scomparsa qualche anno fa. E lo stesso giocatore ha poi chiarito meglio parlando ai canali ufficiali del Vicenza: «Sono andato a spingere via un loro giocatore perchè c'era stata una rissa a centrocampo, ma sono volati insulti poco carini e quando si vanno a toccare gli affetti personali, che magari non ci sono più, dà fastidio. Sono stato insultato più volte».

Lecce-Vicenza,Meggiorini in lacrime 'che c'entra mia mamma?'. Parapiglia in campo a fine gara, a vicentino insulti da pugliesi #ANSA https://t.co/oPeOIvUu4l — Ansa Puglia (@AnsaPuglia) January 27, 2022

Majer si è poi scusato con Meggiorini, che ha accettato le sue scuse pur con grande amarezza. Per la cronaca il Lecce ha vinto la partita 2-1 ed è ora in testa alla classifica di Serie B con 40 punti in venti partite, un punto sopra il Pisa secondo e due punti avanti al Brescia, terzo.

Le parole di mister Brocchi e Riccardo Meggiorini al termine della sfida contro il Leccehttps://t.co/Civa5jihcm#ForzaVicenza #ForzaLane pic.twitter.com/o8fd1gDjbO — L.R. Vicenza (@LRVicenza) January 26, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Gennaio 2022, 08:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA