Juventus-Udinese 0-1, le pagelle. Alex Sandro disastroso, Weah timido, Locatelli senza ritmo, Chiesa non pervenuto, Allegri raggiunge Lippi ma si perde l'Inter

di Timothy Ormezzano

Seconda sconfitta consecutiva per la Juve battuta allo Stadium dall'Udinese. Di Lautaro Giannetti al 25' il gol che vale i tre punti per i friulani. L'Inter a +7 è sempre più vicina allo scudetto.

LE PAGELLE DELLA JUVE

SZCZESNY 6

L'intervento maldestro di Alex Sandro lo manda a vuoto in occasione del vantaggio friulano.

GATTI 6

Mastica un tiro non impossibile, ne azzecca uno più complesso. Non può arrivare sul tracciante di Samardzic che innesca il gol.

BREMER 6

Duello rusticano con Lucca, roba da pivot. Gioca gran parte del match con un giallo sul groppone.

ALEX SANDRO 5

Suo l'assist involontario per il comodissimo gol di Giannetti. Fa sentire, eccome, l'assenza dello squalificato Danilo. Azzecca solo un gran cross per Milik.

WEAH 5

Troppo timido, non strappa come dovrebbe e potrebbe. Un'esibizione senza acuti, tipo Mr. Rain (16' st Yildiz 5,5: Non incide. E si presenta in ritardo su un gran taglio di Cambiaso soltanto da sfiorare).

MCKENNIE 5,5

Impalpabile, c'è ma non si vede quasi mai. La corsa non basta. Si fa vivo nel recupero, con un colpo di testa senza pretese.

LOCATELLI 5

Regia compassata, senza ritmo e con poca verticalità. E pure una ciabattata di esterno (32' st Nicolussi Caviglia 6: prova ad alzare i giri del motore bianconero).

RABIOT 6

Strappa la sufficienza.

CAMBIASO 6,5

Il migliore dei suoi. Affonda e strappa, dando qualità e fantasia. Cala fisiologicamente nel finale, ma confeziona comunque un super assist sciupato da Yildiz (39' st Cerri sv).

MILIK 5,5

Due incornate murate da Okoye. Fallisce un'occasione a tu per tu con quel gol che in campionato non arriva da quattro lunghi mesi. L’ultimo Vlahovic era tutta un’altra cosa.

CHIESA 5

Il primo sparo arriva dopo una manciatina di minuti, ma poi esce progressivamente dal match finendo troppo largo a sinistra (32' st Iling Junior 5: Non combina nulla).

ALL. ALLEGRI 4,5

Raggiunge Lippi a quota 405 panchine bianconere ma perde (definitivamente?) contatto dall'Inter, ora a +7 con una partita in meno. Un punto nelle ultime tre uscite: no, non ci siamo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Febbraio 2024, 23:29

