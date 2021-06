Italia-Svizzera, Mancini esulta: «Partita durissima, ma vittoria strameritata»

«La Svizzera è una squadra forte. È stata una partita durissima. Avremmo potuto fare gol prima, abbiamo sofferto quando c'era da soffrire ma alla fine è una vittoria meritata». Lo ha detto il ct azzurro Roberto Mancini ai microfoni della Rai dopo il successo con la Svizzera per 3-0.

«Abbiamo vinto la partita pensando di volerla vincere a tutti i costi. Li abbiamo presi alti, abbiamo avuto occasioni. I ragazzi sono stati bravissimi. Era la seconda partita in cinque giorni, un gran caldo. Hanno speso tanto», ha aggiunto il ct che sul cambio di sistema di gioco, ha spiegato: «è un cambio di sistema per stare un pò più tranquilli. Avevamo speso tanto e avevano bisogno di rifiatare un pò». Poi sulle condizioni di Chiellini. «Speriamo non sia niente di grave. Vedremo domani», ha proseguito il ct che non fa calcoli con il Galles. «Noi dobbiamo giocare per vincere anche la prossima. Vedremo quello che accadrà. La dedica? Io la dedico a tutti quanti. Alle persone che soffrono, a tutti gli italiani che soffrono in questo momento».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Giugno 2021, 23:26

