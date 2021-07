Italia-Inghilterra, Ezio Greggio infiamma l'attesa tra Brexit e... Sterling

Euro 2020, l'attesa sempre più crescente per la finale Italia-Inghilterra viene infiammata anche da uno scatenato Ezio Greggio. Il popolare conduttore televisivo, vero simbolo di Striscia la Notizia, sui social lancia diverse frecciate ai nostri avversari e padroni di casa in vista dell'atto finale a Wembley.

Su Instagram, ma anche sugli altri account social, Ezio Greggio prende di mira l'Inghilterra. E in una storia, poi condivisa anche su altri social, tagga l'account ufficiale degli azzurri, ma anche quelli di Roberto Mancini e di Gianluca Vialli: «Mancio e azzurri, stasera fategli fare la Brexit anche dall'Europeo».

Ezio Greggio, in una storia successiva, se la prende anche con Raheem Sterling. Il fuoriclasse del Manchester City è uno dei giocatori più in forma dell'Inghilterra, ma è reduce da furenti polemiche dopo essersi procurato il rigore decisivo in semifinale contro la Danimarca. In quell'occasione, infatti, Sterling era entrato in area tra Maehle e Vestergaard, cercando il contatto e facendo di tutto per finire a terra. Il numero 10 inglese diventa così un vero e proprio tuffatore ed Ezio Greggio, taggando tra gli altri anche due ex azzurri ed ora importanti opinionisti come Alessandro Del Piero e Claudio Marchisio, avverte: «Attenzione, avvertenza a tutti i giocatori della nazionale italiana. Sterling entra in area così, ocio!».

