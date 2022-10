Inter, il Financial Times: «La società è in vendita». Marotta: «Situazione sopra la mia testa»

L'Inter è in vendita? Goldman Sachs e Raine Group sarebbero stati incaricati dall'Inter, di proprietà di Suning, di trovare potenziali acquirenti. Lo rende noto il Financial Times, che cita persone informate sulla vicenda secondo cui la ricerca sarebbe iniziata proprio in questi giorni. Sia le due banche coinvolte che l'Inter non hanno rilasciato commenti, sostiene il quotidiano economico-finanziario britannico, per il quale Suning sarebbe pronto a versare nelle casse del club altri cento milioni per ripianare le perdite dell'ultimo bilancio e ha aperto alla ricerca di nuovi partner e alla possibilità di vendere una quota. Il gruppo Suning, del cinese Zhang Jindong, è proprietario dell'Inter dal 2016, quando entrò nel capitale liquidando Erick Thohir e Massimo Moratti. Attuale presidente è Steven Zhang, figlio del fondatore del colosso cinese.

Marotta: «Situazione sopra la mia testa»

Marotta torna poi a commentare le voci di una cessione del club nerazzurro. «È una situazione - ammette - che supera la mia testa, la proprietà è molto vicina alla squadra e al club, ha sempre adempiuto ai propri obblighi finanziari e quindi siamo una società a posto nei pagamenti. La famiglia Zhang ha profuso nella propria gestione centinaia e centinaia di migliaia di euro».

