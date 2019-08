Perisic lascia l'Inter, visite mediche con il Bayern: «Sono qui per fare del mio meglio»

Comincia la nuova avventura di Ivan Perisic: l'esterno croato lascia l'Inter e si accasa al Bayern Monaco. L'ormai ex nerazzurro, secondo quanto riporta la stampa tedesca, ha già effettuato le visite questa mattina: manca quindi solo l'ufficialità per il suo trasferimento che dovrebbe essere in prestito oneroso con diritto di riscatto. Terminati i test medici, Perisic ha parlato alla Bild già da giocatore del Bayern: «Ho finito le visite mediche, sono qui per fare del mio meglio». La firma è attesa nelle prossime ore. Per Perisic la Bundesliga non è una novità: il croato ha già vestito le maglie di Borussia Dortmund e Wolfsburg. Lunedì 12 Agosto 2019, 15:22







