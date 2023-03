Inter, Marotta fa tremare i tifosi: «Lukaku tornerà al Chelsea. Lautaro? Le bandiere non ci sono più»

Prima della sfida al Porto, Beppe Marotta parla ai microfoni di Sky Sport e le notizie non sono positive per i tifosi dell'Inter. A partire da Romelu Lukaku, in prestito dal Chelsea e che finora non ha inciso particolarmente: «Il prestito è stato fatto per una stagione, il 30 giugno indipendentemente da quello che è il suo andamento, Lukaku torna al Chelsea», dice Marotta, che comunque non chiude le porte ad una possibile conferma.

Supercoppa Italiana, cambia il format: «Dal 2024 sarà a quattro squadre». Ecco chi potrà partecipare

Massimo Moratti: «Inter poco concentrata. Con il Porto in Champions serve la massima attenzione»

«Lukaku torna al Chelsea. E Lautaro...»

L'ad dell'Inter sottolinea come «questa sia una stagione molto anomala, i problemi nostri sono quelli di altre squadre e mi riferisco all'anomala disputa dei Mondiali: Lukaku è un esempio, anche Brozovic non è il solito. Entrambi sono stati alle prese con infortuni e non si sono ancora ripresi bene. Lukaku non ritrova la forma agonistica che ne fanno la sua forza principale, da questo punto di vista non è al top e non è il Lukaku visto nelle annate precedenti».





Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Marzo 2023, 21:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA