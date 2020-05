Paura Milan, Ibrahimovic si è infortunato in allenamento: rischia un lungo stop

Brutte notizie per i tifosi del Milan, alle prese con una stagione decisamente sfortunata., pochi giorni dopo il suo ritorno a Milanello, si è infortunato nell'allenamento di questa mattina e il suo potrebbe essere un brutto stop, anche considerando la sua età: secondo quanto riferito da Sky Sport, Ibra potrebbe aver subìto uno stiramento del gemello o, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe trattarsi di un infortunio al tendine d'Achille.Oggi il bomber svedese, tornato in rossonero lo scorso gennaio dopo 9 anni tra PSG, Manchester United e Los Angeles Galaxy, si dovrebbe sottoporre a degli esami per stabilire l'entità dell'infortunio. Zlatan, riferisce l'inviato di Sky, ha lasciato Milanello senza stampelle ma molto scuro in volto: i tifosi rossoneri, in vista della possibile ripresa del campionato, incrociano le dita.