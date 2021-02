Fiorentina-Inter, le probabili formazioni: dubbio Ribéry, torna Lukaku

Fiorentina-Inter, le probabili formazioni. Missione sorpasso in testa alla classifica, almeno provvisorio. Questo si propone l'Inter stasera (ore 20,45) aprendo al "Franchi" con la Fiorentina la seconda giornata del girone di ritorno. Con un successo i nerazzurri, infatti, raggiungerebbero quota 47, un punto in più del Milan che sarà invece impegnato domenica pomeriggio alle 15 a San Siro contro il Crotone.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'INTER

In Toscana sarà di nuovo costretto alla tribuna Antonio Conte, che sconterà la seconda giornata di squalifica seguita all'espulsione di Udine. In panchina, come sabato scorso nel 4-0 del Meazza sul Benevento, ci sarà ancora il fido vice Cristian Stellini. Rispetto alla sconfitta con la Juventus nell'andata della semifinale di Coppa Italia, torneranno a disposizione Hakimi e Lukaku (già 20 gol in stagione, di cui 14 in campionato) ed entrambi partiranno dal primo minuto. Al fianco del belga, in attacco, sarà schierato Sanchez (che salterà per squalifica il ritorno di coppa martedì prossimo a Torino), con Lautaro Martinez inizialmente in panchina al pari di Eriksen. Il playmaker interista sarà Brozovic, con Barella e Vidal al suo fianco. L'unico dubbio sembra essere sulla corsia di sinistra: al momento Perisic appare favorito su Young. In difesa, davanti ad Handanovic ci saranno Skriniar, De Vrij e Bastoni.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA FIORENTINA

Imprevisto Ribéry in casa Fiorentina. Nel corso della rifinitura di ieri l'attaccante francese ha riportato un lieve risentimento muscolare. Oggi il provino decisivo. In caso di forfait (probabile, anche solo per prudenza), Vlahovic in avanti sarà supportato da uno tra Kouame, Callejon ed Eysseric. Cesare Prandelli dovrà anche rinunciare a Milenkovic e Castrovilli, retaggio della doppia espulsione di venerdì scorso a Torino. Nel 3-5-2 viola (a specchio rispetto allo schieramento dell'Inter) davanti a Dragowski giocheranno Martinez Quarta in difesa insieme a Pezzella e Igor, mentre a centrocampo Pulgar dovrebbe spuntarla su Borja Valero. Sulle fasce Caceres e Biraghi, interni Amrabat e Bonaventura. In panchina, pronti a subentrare, gli innesti di gennaio: l'ex napoletano Malcuit e l'attaccante russo Kokorin.

