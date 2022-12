Fabian O'Neill, com'è morto l'ex calciatore di Cagliari e Juve: «Aveva problemi con l'alcol». Si è spento a soli 49 anni

Fabian O'Neill è morto a 49 anni. L'ex calciatore di Cagliari e Juventus si è spento oggi, 25 dicembre, nella clinica Medica Uruguaya, dove era stato ricoverato in condizioni critiche sabato. Da tempo lottava contro una malattia epatica, dovuta ai problemi con l'alcol. Già in passato era stato ricoverato per lo stesso motivo. Nel 2020 era stato in ospedale per delle gravi insufficienze al fegato.

Mihajlovic, la figlia Viktorija attaccata sui social: «Non è il momento di fare pose sensuali». La risposta è da applausi

Chi era Fabian O'Neill

Era nato in Uruguay nel 1973. Soprannominato "la esponja", ha giocato in Italia con Cagliari, Juventus e Perugia. Con i sardi ha avuto il successo maggiore, tanto da entrare nella Hall of Fame. Grande amico di Zidane ai tempi della Juventus, con il francese che in più occasioni e in diverse interviste lo definì: «Il calciatore più forte con cui mi sono mai allenato».

L'addio del Cagliari

Il Cagliari su Twitter ha voluto ricordarlo con questo messaggio: «Orgogliosi di aver potuto ammirare da vicino il tuo genio: puro, cristallino, come i diamanti più preziosi. Ci hai fatto innamorare della tua classe, Cagliari non ha mai smesso di voler bene al suo Mago con la "10" sulle spalle. Riposa in pace, Fabian. Per sempre uno di noi». Con la maglia rossoblù, O'Neill ha raccolto 120 presenze realizzando dodici gol tra il 1995 e il 2000.

Orgogliosi di aver potuto ammirare da vicino il tuo genio: puro, cristallino, come i diamanti più preziosi.



Ci hai fatto innamorare della tua classe, Cagliari non ha mai smesso di voler bene al suo Mago con la "10" sulle spalle.



Riposa in pace, Fabian. Per sempre uno di noi. pic.twitter.com/5qqhnoQabJ — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) December 25, 2022

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Dicembre 2022, 21:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA