Mihajlovic, la figlia Viktorija attaccata sui social: «Non è il momento di fare pose sensuali». La risposta è da applausi

Viktorija Mihajlovic finisce nella lista dei "figli d'arte" sotto attacco sui social. Dopo aver condiviso una foto insieme al fratellino Nicholas nel giorno di Natale, la figlia di Sinisa è stata presa di mira con alcuni commenti, ai quali ha risposto per le rime. La 24enne, nonostante il recente lutto, è stata attaccata per la foto che, a detta di qualcuno, sarebbe «troppo sensuale in un momento sbagliato».

Funerale Mihajlovic, la bara portata fuori dalla chiesa da amici ed ex compagni: ecco chi erano

Mihajlovic, boom di follower sui social dopo la morte: il profilo aumenta di 20mila in un giorno

Cosa è successo

«Non condivido queste foto e soprattutto che voglia hai dopo neanche una settimana dalla perdita di tuo padre - le scrive un utente su Instagram - Ma per carità, sei libera di fare quello che vuoi, non sono nessuno e non voglio giudicarti ma non condivido assolutamente. Ho perso anche io mio padre», si legge. Viktorija risponde a tono: «Hai perso tuo padre, ma la voglia di commentare le mie foto la hai. Tu hai la forza di fare foto, tu di scrivere cazzate sotto le mie foto».

La polemica è continuata con altri utenti: «Non capisco il senso di fare foto sensuali in questo momento», le scrivono. «Non vedo nessuna posa sensuale in questa foto, ma anche se fosse non ci sarebbe nulla di male e sopratutto non sono cose che ti riguardano. Questo momento è il mio e mi comporto come meglio credo, faccio tutte le foto e le pose che voglio», risponde la figlia di Sinisa.

Da sottolineare anche i commenti di sostegno alla ragazza: «Se la sofferenza vi ha reso cattivi, l'avete sprecata. Voi essendo passati in ciò che stanno passando adesso loro dovreste essere i primi ad essere solidali e invece non state perdendo occasione per giudicare e criticare», si legge. «Oggi è Natale e si ha voglia di criticare una ragazza che prova a ricominciare la sua vita dopo una perdita così grave», scrive un altro.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Dicembre 2022, 18:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA