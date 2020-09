di Alessandro Cristofori

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Settembre 2020, 07:07

44' st + 3 - Fine partita44'st - Tre minuti di recupero43' st - Entra in campo Villar che si sistema a centrocampo prendendo il posto di Diawara40' st - Spinazzola sfiora un grandissimo gol: l'esterno controlla e fa partire un bolide da fuori area. Traversa piena36' st - Clamorosa occasione per il Verona con Di Marco che da fuori area vede Mirante fuori dai pali e prova a soprenderlo: il pallone colpisce prima la traversa e poi il palo. Si salva la Roma32' st - Fonseca manda in campo Kluivert. L'olandese prende il posto di Pellegrini31' st - Ultimo cambio per il Verona, il quinto: fuori Di Carmine che lascia il posto a Ilic28' st - Ottima azione della Roma costruita con uscita palla al piede dalla difesa. Veretout riceve sulla sinistra e servePellegrini al linite dell'area, il numero 7 piazza il tiro ma Silvestri è bravo ad allungarsi e a concedere il corner26' st - Primo cambio per la Roma: fuori Karsdorp dentro Santon. L'olandese ha chiesto la sostituzione per unproblema fisico21' st - Doppio cambio per il Verona, salgono a quattro gli avvicendamenti chiamati da Juric: fuori Tameze e Gunterdentro Ruegg e Barak20' st - Tameze da destra mette al centro per Di Carmine che lasciato solo da Cristante colpisce di testa. Pallone abbondantemente sopra la traversa18' st - Esagerato Spinazzola a sinistra che salta due avversari e mette al centro per Mkhitaryan. La conclusione dell'armeno viene però ribattuta14' st - Si vede la Roma anche se molto timidamente. Pedro prende palla dalla destra e prova ad accentrarsi per creare qualche pensiero a Silvestri. Il pallone però finisce in curva9' st - Percussione centrale di Faraoni che riesce a saltare anche Mirante, il suo tiro da posizione defilata taglia tutta l'area. Brivido per la Roma6' st - Cresce l'intensità del match, Di Carmine frana addosso a Ibanez commettendo un fallo in attacco. Calcio di punizione per la Roma che fatica ad uscire palla al piede dalla propria difesa1' st - La seconda parte del match si apre con un cambio per il Verona: dentro Zaccagni fuori Tupta45' + 2 pt - Finisce il primo tempo45' + 1 pt - Il recupero, prolungato di un minuto per lo scontro Di Carmine-Mancini, porta ad un'azione di Veretoutche da posizione centrale calcia con il sinistro a incrociare. Pallone che si perde sul fondo alla sinistra di Silvestri45' pt - Verona vicinissimo al gol, Tameze a centro area riceve palla e calcia in porta, Mirante con un buon riflesso devia sulla traversa. Sugli sviluppi Di Carmine frana addosso a Mancini e viene ammonito40' pt - Mkhitaryan lanciato a rete si fa ipnotizzare da Silvestri. Sulla respinta prende palla Spinazzola, ancora una volta imprendibile, la sua azione personale regala un corner agli uomini di Fonseca38' pt - Pedro riceve palla sul centro destra, lo spagnolo si accentra e prova il tiro. Conclusione debole e la sfera finisce tra le mani di Silvestri33' pt - Spinazzola imprendibile sulla sinistra. L'ennesima discesa dell'esterno azzurro, favorisce l'inserimento di Pedro che però proprio come Mkhitaryan pochi minuti fa, calcia sul fondo28' pt - Clamorosa occasione per il Verona. Tupta si ritrova da solo a centro area ma il suo tiro è un appoggio involontario a Mirante24' pt - Bella discesa di Spinazzola sulla sinistra, l'ex Juve mette in mezzo per Mkhitaryan ma l'armeno sotto porta calcia fuori21' pt - Si vede il Verona con un'incursione centrale di Faraoni. L'ex Inter non può esplodere il tiro, sugli sviluppi Karsdorp costretto al fallo al limite dell'area19' pt - Interessante iniziativa di Mkhitaryan. L'armeno sfonda centralmente ma il suo tiro da fuori viene murato dalla difesa gialloblu18' pt - Primo cambio per il Verona. Problemi fisici per Empereur costretto a lasciare il posto a Lovato16' pt - Combinazone Karsdorp-Pedro. L'ex Chelsea prova il tiro di prima intenzione ma la mira non è delle migliori10' pt - Calcio d'angolo da destra di Lorenzo Pellegrini che vede il taglio di Karsdorp sul primo palo. L'olandese prova con il tacco ma senza successo.8'pt- Inserimento di Veretout che obbliga Danzi al fallo al limite dell'area di rigore. Il veronese è il primo ammonito della gara.2'pt - Ottima iniziativa di Pedro sulla destra, lo spagnolo mette un buon pallone in mezzo. Sulla respinta Diawara spara alto.1'pt - Fischio d'inizio. Il primo pallone toccato della partita è dei giallorossi.Primo giorno di scuola per lache riparte dalla trasferta del "Bentegodi" contro il Verona di Juric (diretta Dazn1 20:45). Confermata la panchina per Dzeko, mentre tra i pali, Fonseca decide di affidarsi a Mirante. Spazio al nuovo acquisto Pedro, al suo debutto ufficiale in maglia giallorossa. Mkhitaryan guiderà l'attacco della. Nel Verona, Juric a sorpresa manda in campo l'ex Cetin dal primo minuto.LEGGI ANCHE: 1 Silvestri; 15 Cetin, 33 Empereur, 21 Gunter; 5 Faraoni, 4 Veloso, 61 Tameze, 3 Di Marco; 72 Danzi, 29 Tupta; 10 Di Carmine.A disp.: 22 Berardi, 25 Pandur, 19 Ruegg, 6 Lovato, 17 Bocchetti, 13 Udogie, 14 Ilic, 7 Barak, 9 Stepinski, 20 Zaccagni, 30 Casale.All.: Matteo Paro.: 83 Mirante; 23 Mancini, 4 Cristante, 41 Ibanez; 2 Karsdorp, 42 Diawara, 17 Veretout, 37 Spinazzola; 7 Pellegrini, 77 Mkhitaryan; 87 Pedro.A disp.: 13 Pau Lopez, 18 Santon, 24 Kumbulla, 20 Fazio, 14 Villar, 99 Kluivert, 31 Carles Perez, 9 Dzeko.All.: Paulo Fonseca