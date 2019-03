Chievo-Cagliari 0-3 La Diretta A segno anche Ionita

Torna in campo la Serie A dopo la pausa: in programma la 29esima giornata, decima del girone di ritorno. Al Bentegodi si affrontano questa sera alle ore 20.30 Chievo e Cagliari, reduci rispettivamente dall'1-1 di Bergamo con l'Atalanta e dalla bella vittoria interna dei sardi, 2-1, con la Fiorentina. I veneti hanno bisogno assoluto dei 3 punti per continuare ad inseguire una salvezza quasi impossibile, gli isolani per mantenere ad almeno 6 punti la terzultima posizione della graduatoria.

Sorrentino; Depaoli, Andreolli, Barba, Jaroszynski; Leris, Dioussé, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, MeggioriniCragno; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Thereau