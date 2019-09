Caster Semenya come Bolt, lascia l'atletica per il calcio

Happy to announce my signing with @jvwgirlsfootball for 2020 season. Looking forward to this journey. 🐍 pic.twitter.com/9Urd7aQ3NF — Caster Semenya (@caster800m) September 6, 2019

South African star athlete @caster800m has set a new challenge for herself, by taking to the football field and joining @Banyana_Banyana Captain @Janinevanwyk5 ‘s club. https://t.co/q2LGufUkk3 — JVW Girls Football (@JVWGirlsFootbal) September 5, 2019

Being a footballer doesn't mean I'm no longer a track and field athlete.Just making things clear. pic.twitter.com/15G4u5P120 — Caster Semenya (@caster800m) September 7, 2019

Domenica 8 Settembre 2019, 21:24

lascia l'atletica leggera per il, seguendo (in parte) l'esempio di. Non è chiaro se l'addio all'atletica sia definitivo, ma una cosa è certa: per almeno un anno, l'atleta sudafricana giocherà con una squadra di calcio femminile del suo paese.La campionessa olimpica degli 800 metri, da tempo al centro di una battaglia legale con la Iaaf (che le contesta il diritto a competere con le altre donne senza assumere farmaci che abbassino gli eccessivi livelli di testosterone), ha annunciato di aver firmato un contratto annuale con il, un club calcistico di Johannesburg.ha già iniziato ad allenarsi con la squadra, ma non potrà scendere in campo in match ufficiali fino all'inizio del prossimo anno.I dubbi sul futuro dell'atleta sudafricana, comunque, restano. La prossima estate ci saranno le, tra luglio e agosto, ma in quel periodo il campionato di calcio femminile sudafricano entrerà nella sua fase calda.non potrà difendere il titolo negli 800 ai prossimi mondiali di atletica (Doha, dal 27 settembre al 6 ottobre) dopo essersi rifiutata di seguire le regole imposte dalla Federazione internazionale che le chiede di ridurre il suo testosterone naturale. La 28enne sudafricana, però, ha voluto mettere le cose in chiaro: «Anche se ho iniziato un'avventura nel mondo del calcio, non significa che smetto di essere un'atleta».Guai, però, a pensare che per Semenya si tratti di una soluzione di ripiego: la 28enne, infatti, è da sempre un'appassionata di calcio, come l'ex collega. L'atleta giamaicano, il più grande di sempre, aveva spesso annunciato di voler tentare la carriera da calciatore professionista, ma dopo essersi allenato con Manchester United, Borussia Dortmund, Stromsgodset (in Norvegia) e Central Coast Mariners (in Australia), il suo sogno era naufragato dopo aver accumulato solo alcune presenze in match amichevoli.