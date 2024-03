Carlo Ancelotti, la procura di Madrid chiede 4 anni e 9 mesi di carcere: «Evasione fiscale da un milione di euro nel 2015»

di Redazione web

Guai per Carlo Ancelotti, l'allenatore del Real Madrid ed ex tecnico di Milan, Juventus e Napoli. La Procura di Madrid ha chiesto quattro anni e nove mesi di reclusione per frode fiscale per il popolare allenatore emiliano, secondo quanto si legge in un comunicato stampa delle autorità.

Secondo la 'Fiscalia' Ancelotti avrebbe evaso circa un milione di euro, dai proventi per i diritti di immagine, nel periodo 2014-2015, all'epoca della prima esperienza da tecnico delle merengues. Questa sera Ancelotti è impegnato negli ottavi di finale di ritorno di Champions League contro il Lipsia, dopo l'1-0 dell'andata firmato Brahim Diaz.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Marzo 2024, 10:57

