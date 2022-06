Milan, tifosi in ansia: ancora niente firma per Maldini e Massara. E il mercato rischia nuovi sorpassi

Tutto fermo. Senza le firme di Paolo Maldini e Frederic Massara il mercato del Milan non si muove. Non c'è un budget, non c'è possibilità di manovra. Quella può darla solo RedBird, Gerry Cardinale in persona insieme al Fondo Elliott. Qualche giorno fa, comunque il presidente Paolo Scaroni ha parlato del futuro dei due principali artefici dello scudetto rossonero cercando di tranquillizzare tutto l'ambiente Milan. Discorso diverso per Ivan Gazidis. Il presidente rossonero si è detto certo di poter contare su di lui fino a novembre e dopo? Nei quattro anni al comando il manager di Elliott, è riuscito nell'impresa di coniugare costi e risultati ma il suo futuro è più che incerto. Ma quello che interessa ai tifosi è un'altra cosa, è sapere se entro il 30 giugno ci sarà la tanto attesa firma di entrambi gli uomini mercato del Milan, Maldini e Massara. Probabilmente sì, intanto il Milan sta perdendo tempo prezioso. Tutte le trattative messe in piedi fin qui sono bloccate con il rischio di sorpasso da parte di altri club.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Giugno 2022, 07:54

