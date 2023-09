Spalletti chiede un'Italia all'arrembaggio: «Contro l'Ucraina voglio vedere solo voglia di vincere»

di Fabrizio Ponciroli

A San Siro Italia-Ucraina, sembrerà di giocare una finale. Alla seconda partita ufficiale sulla panchina dell’Italia, infatti, il ct Luciano Spalletti è già con le spalle al muro. Considerata la classifica decisamente preoccupante (terzo posto, a -3 proprio dall’Ucraina), la Nazionale non può fallire in quel di San Siro, il 12 settembre diventa una data chiave per il mondo azzurro. Servono i tre punti.



Lo sa bene lo stesso Spalletti, comunque piuttosto rilassato nonostante la posta in palio: «È facile da gestire questa situazione, per forza dobbiamo battere tutti quelli che ci stanno davanti. Non possiamo tirarci mai indietro. Dev’essere proprio una cosa evidente, ci deve essere nel vederci giocare”, le sue parole.



Attesi cambi di formazione, anche per il forfait di Mancini e Politano (infortunati e non più in ritiro). Scalvini e Zaniolo scalpitano. In porta, invece, confermato Donnarumma, finito sotto accusa dopo il gol subito a Skopje: «Donnarumma sarà titolare, subito si risponde Spalletti a questa domanda -. Il ruolo del portiere paga sempre carissimo tutto, in più a lui non viene perdonato di essere un ragazzo prodigio che brucia le tappe perché gli è stato donato questo talento, questa qualità».



Parole importanti che certificano la volontà del CT azzurro di creare un gruppo compatto, senza farsi condizionare dall’umore dei tifosi.



Di Lorenzo ha fiducia: «Il mister ha idee di calcio meravigliose ma non bisogna credere che l’Italia giocherà come il Napoli dello Scudetto».

In casa Ucraina c’è grande cautela: «La nostra squadra sta recuperando le forze fisiche dopo la gara con l’Inghilterra. L’Italia ha pareggiato con la Macedonia del Nord ma c’era anche un campo difficile. Ho comunque visto giocare l’Italia con grande intensità, volevano vincere e ci hanno provato fino alla fine. Sono certo che faranno di tutto per vincere contro di noi». Italia-Ucraina saranno in campo alle 20:45 (diretta su Rai 1 e, in streaming, su Rai Play). Sono attese più di 50.000 persone sugli spalti di San Siro, chiamate a dare una mano alla nuova Italia di Spalletti. Serve la vittoria, non c’è altra strada.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Settembre 2023, 20:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA