Bologna-Juventus 1-1, pagelle: Thiago Motta fa paura ma Allegri la risolve con i cambi. Decisivo nel bene e nel male Milik

di Luca Uccello

Pareggio per 1-1 tra Bologna e Juventus nel posticipo della 32/a giornata di Serie A disputato allo stadio Dall'Ara della città emiliana. Al vantaggio dei padroni di casa con Orsolini su rigore al 10' replica Milik al 60', che si fa perdonare dall'errore dal dischetto del 31' quando si fa parare il tiro dagli 11 metri da Skorupski. In classifica i bianconeri, che interrompono la serie di tre sconfitte di fila in campionato, sono terzi con 60 punti, uno in meno della Lazio seconda, mentre i rossoblù sono ottavi a quota 45 insieme alla Fiorentina.

LE PAGELLE JUVE

SZCZESNY 6

L’unica palla che non prende è quella dagli undici metri di Orsolini

CUADRADO 5,5

Spinge poco e dietro fa venire qualche brivido

GATTI 5

Notte difficile per lui, come per gli altri suoi colleghi di reparto

DANILO 5

Stende Orsolini ma solo il Var lo condanna come fallo da rigore. Certe cose non si fanno in area di rigore. Mai

ALEX SANDRO 5

Thiago Motta non dà punti di riferimento e lui fatica. Fa tanta fatica a fare la sua partita

FAGIOLI 5

Sbaglia davanti a Skorupski. Non una ma ben tre volte (58’ Soulé 6: prova a dare una mano di Rabiot in copertura. Ma che errore davanti a Skorupski)

LOCATELLI 5

Può fare di più ma alla fine fa sempre di meno. Le qualità le ha, il fisico anche. Forse manca solo la testa del campione (83' Paredes ng)

RABIOT 6

Tiene in piedi il centrocampo bianconero…

CHIESA 5

Gioca sempre troppo lontano dall’area di rigore. Peccato (70’ Miretti 5: Allegri gli chiede di dare geometrie. Lui non sempre ci riesce…)

MILIK 6,5

Calcia un rigore senza una scarpa. Poi se la rimette e segna una grandissima rete (83’ Vlahovic ng)

KOSTIC 5

Perde troppi palloni. Fino a quando il suo allenatore non decide di richiamarlo in panca (58’ Iling jr 6,5: due minuti entra in area di rigore e poi… ci pensa Milik. Altri due minuti e potrebbe buttarla dentro! Ma fa anche dell’altro. E lo fa bene)

ALLEGRI 6,5

Che colpa ne ha se Fagioli sbaglia da due metri? E se Milik calcia malissimo il rigore che si procura? È merito suo se invece cambia la Juventus. La cambia in meglio. Ma un punto è poco. Troppo poco per tutto quello che può ancora succedere

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Aprile 2023, 22:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA