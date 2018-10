Giovedì 4 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La prima puntata deiha visto come protagonisti, a loro il compito di formare la squadra da portare agli Home Visit. Per la prima volta in cinque anni Fedez guiderà la categoria deglinon sembra essere molto contento:«ho evitato per 5 anni la categoria anziani - commenta - le esibizioni sono state al di sotto delle aspettative, spero andranno meglio agli Home visit». A Manuel Agnelli sono toccate le Under Donne Cinque le sedie a disposizione. Fedez sceglie di portare avanti:è un cantautore, musicista e producer di Roma. Ha prodotto Ultimo e con la sua band ha anche accompagnato artisti come Syria, Briga ed Emma Marrone. La sua esibizione non convince, per Mara è poco contemporaneo, ma riesce ad accedere agli Home Visit, è un musicista di strada di origini argentine. «Hai una voce vera, diversa e riconoscibile, per forza ti devo dare la sedia» commenta Fedez. Standing Ovation per lui.ha 28 anni. E' una cantautrice di Lucca. Porta una versione acustica di "Mad about you", alle audiotion era andata meglio, ma la sedia è sua.in arte JeaMi, 30 anni. Nel 2008 partecipa ad Amici, edizione vinta da Alessandra Amoroso. Nel 2011 si trasferisce a Los angeles. Nel 2012 collabora all’album di Natale di Michael Buble. Nel 2016 collabora alla pre produzione vocale dell’album Cinema di Andrea Bocelli. «In te c'è un mix straordinario di anima e mestiere, oltre che un'ottima presenza scenica. Devi avere la sedia» le dice Fedez.ha 26 anni e viene da Napoli. Ha studiato canto lirico al conservatorio ed ora è un Soprano. Standing Ovation per lei. La squadra è al completo.