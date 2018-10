X Factor 2018: la squadra delle Under Donna di Manuel Agnelli

Giovedì 4 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A Manuel Agnelli sono toccate le Under donna - "Sono molto felice ma anche impaurito da questa categoria. La mia squadra ha una potenzialità pazzesca" ha ammesso, poi avvicinandosi al suo gruppo ha detto: "con me si lavora tantissimo, non mi accontento mai e non dovete farelo nemmeno voi".Agli Home Visit Agnelli poterà:la ragazza con i capelli alla Crudelia Demon, ha 16 anni e viene da Asti, la sua interpetazione è «molto classica» a detta di Agnelli. Ci sarà da lavorare ma le potenzialità ci sono tutte, 16 anni anche per lei., ha 17 anni ed è di Roma, nonostante la giovane età ha già una carriera avviata nel mondo dello spettacolo. Ha recitato, con piccole parti, nelle fiction 'Un medico in famiglia', 'Che Dio ci aiuti' e 'L'onore e il rispetto'. Nel 2017 ha vinto il premio Piero Calabrese e Area Sanremo con il brano 'Un incubo ogni giorno'.ha 16 anni ed una montagna di capelli ricci e viene da un paesino in provincia di Cagliari. Incoraggiata dal padre, anche lui musicista, si avvicina alla musica sin da piccola.ha 21 anni ed una voce soul che ha tirato giù il palazzetto. Originaria di Capo Verde. Ha partecipato al Tour Music Fest 2014.Agli Home Visit Manuel Agnelli sceglierà chi tra queste cinque Under Donna potrà accedere ai Live. In paio solo tre posti.