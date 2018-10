X Factor 2018, assegnate le categorie: a Manuel Agnelli le Under Donna, a Fedez gli Over

X Factor 2018, Manuel Agnelli e Fedez inaugurano i Bootcamp, cinque sedie a disposizione

Giovedì 4 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

disono appena iniziati e Alessandro Cattelan può finalmente comunicare quali categorie dovranno guidare Fedez, Manuel Agnelli, Asia Argento e Mara Maionchi. In questa prima puntata saranno Fedez e Manuel Agnelli a scegliere gli artisti che potranno sedersi per andare agli Home Visit.La sfida delle sedie si apre con la scoperta da parte dei giudici delle categorie assegnate loro per questa edizione di X-Factor 2018:A Manuel Agnelli le- "Sono molto felice!" ammette Agnelli avvicinandosi al suo gruppo: "con me si lavora tantissimo, non mi accontento mai e non dovete farelo nemmeno voi".Agli Home Visit Agnelli poteràDodici aspiranti contati per categoria, solo cinque sedie in palio. In questa prima puntata i protagonisti saranno Fedez e Manuel Agnelli. La prossima settimana scopriremo le scelte di Mara Maionchi e Asia Argento.