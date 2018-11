Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, ex protagonista di “”, si scaglia contro. La nota marca di intimo infatti sarebbe rea di utilizzare nella sua ultima sfilata modelle troppo magre, cosa che ha dato fastidio a Valentina che, come Leggo.it ha riportato, ha sofferto di gravi disturbi alimentari . L’ex tronista ha infatti iniziato il suo sfogo social postando un’immagine del Victoria’s Secret Fashion Show: “Non venitemi a dire – ha sottolineato su instagram - che Winnie Harlow sta bene, che è sana”.Il brand l’ha delusa: “Sono veramente disgustata dalla sfilata di Victoria's Secret. Ho sempre adorato questo marchio, nonostante le voci di qualche mese fa riguardanti una ex modella che aveva definito malsano questo tipo di ambiente e sfilate. Dopo tutto quello che ho passato in prima persona, quando vedo queste cose mi sale una rabbia incredibile. Milioni di ragazzine guarderanno questa foto e si chiederanno perché non hanno le braccia come lei, o quelle gambe minuscole. Milioni di ragazzine si sentiranno sbagliate e ripugnanti. Milioni di donne non si sentiranno a loro agio. Questi non sono i canoni di una bellezza normale, questi non dovrebbero mai essere definiti e consacrati come FISICI PERFETTI perché NON LO SONO".La colpa non è delle modelle: “Non me la prendo con le modelle sia chiaro, ma con i brand che prendono questo tipo di ragazze, dando questo esempio. Ci sono altre persone che hanno vissuto quello che ho vissuto io che si sono indignate tanto quanto me. Svegliamoci, queste modelle non sono affatto il top come sto leggendo in questi giorni! Sono veramente incazza**, vedo queste foto e mi sento male”