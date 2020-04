Uomini e Donne torna con un nuovo format, protagoniste Gemma e Giovanna. Maria De Filippi voce fuori campo

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Aprile 2020, 17:14

Lo, ora è ufficiale: da lunedi 20 aprile su canale 5 torna in onda una nuova formula di "Uomini e donne” l’uso della parola, l’importanza di cio’ che si scrive, sarà l’unico unico modo per conoscersi ed innamorarsi.Protagoniste di questo inedito corteggiamento in tv due donne diverse: Gemma e Giovanna a guidare il racconto in voce fuori campo Maria De Filippi.L’intento del programma e’ come sempre quello di permettere alle persone di trovare l’anima gemella, di incontrare la persona che diventera’ il proprio compagno di vita, di conoscersi e di innamorarsi. L’uomo e la donna si sfiorano ripetutamente senza mai conoscersi, ricreando un clima da commedia romantica con l’auspicio dell’happy end. Dopo un periodo di conoscenza attraverso la scrittura, verra’ concesso loro attraverso uno schermo, di conoscere l’identità delle persone con cui si stanno scrivendo.Perche’ l’amore trionfi occorreranno parecchie manovre nella nuova versione di “Uomini e donne”, il dayting storico di Canale 5 ideato da Maria De Filippi, che riapre i battenti lunedi 20 aprile nel suo storico slot quotidiano di palinsesto. Le protagoniste sono: la dama Gemma e la tronista Giovanna (apparentemente gia’ coinvolta nella versione classica nella conoscenza di due corteggiatori Alessandro Graziani e Sammy Hassan) che credono nell’amore in modo romantico, e che hanno la possibilità di conoscere altre persone solo ed esclusivamente attraverso la scrittura senza però conoscere l’identità di chi c’è dietro la tastiera. Le due in postazione davanti ad un computer (nel rispetto delle misure di sicurezza) ricevono via e-mail confidenze, paure, approcci sentimentali e corteggiamenti dai rispettivi pretendenti.C’e’ la possibilita’ di due lieti finali:A) che vedendosi, la realtà sia simile all’immaginazione;B) che, seppur la realtà non corrisponda all’ immaginazione, la parola sia stata sostanza e che la voglia di conoscersi e di stare insieme continui nella vita.Ma si corrono anche due rischi:C) scoprire che la persona immaginata non corrisponda all’idea che ci si era fatta e di conseguenza la voglia di conoscersi crolli;D) che, da dietro la tastiera, la persona sconosciuta abbia finto.Ciliegina sulla torta di questa versione di UeD 2.0: la partecipazione di-opinionista storica del talk dei sentimenti e amatissima dal suo pubblico- che insieme aavra’ la possibilita’ di collegarsi via skype con Gemma e Giovanna per dispensare consigli e tattiche amorose da mettere in atto per non trovarsi davanti ad una sola, ad un imbroglio ad un pasticcio sentimentale.Il talk torna in onda adeguando il corteggiamento, focus del programma, all’epoca in cui viviamo. L’appuntamento imperdibile con Uomini e Donne e’ per lunedi 20 Aprile alle ore 14,45 su Canale 5.