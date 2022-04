Uomini e Donne, Bruno litiga con Pinuccia e confessa: «Si è tolta la dentiera davanti a me»

Stavolta Bruno l'ha fatta grossa. Oggi negli studi di Uomini e Donne si è toccato il punto più basso del corteggiamento con Pinuccia. Una frequentazione la loro che non è mai davvero decollata e che ora rischia di lasciare un terribile ricordo non solo nel cuore della concorrente, ma anche del pubblico.

Uomini e Donne, Bruno litiga con Pinuccia

Dopo che la signora afferma di essere rimasta delusa da tutti gli uomini che, prima farebbero tante promesse e poi non riuscirebbero a mantenerle, Bruno ha confessato un dettaglio intimo che ha lasciato tutti basiti. «Cominciamo a mangiare e lei si toglie la dentiera davanti a me» confessa il corteggiatore.

Parole che lasciano un'amarezza nel cuore della dama, ma suscitano anche la reazione dello studio. Gloria fa notare a Bruno di essere stato indelicato nei confronti di Pinuccia. Dello stesso parere sono anche Gianni Sperti e Tina Cipollari, che pure in passato non era stata tenera con la donna. «Non l'avrai fatto apposta, ma non sono cose che si dicono» gli fa notare l'opinionista.

«Lei non ha detto nulla di male, ha semplicemente espresso la propria delusione per gli uomini» commenta Gianni Sperti, mentre Pinuccia ribadisce come Bruno prima sia uscito con Vincenza, poi con lei per poi tornare nuovamente da Vincenza. La reazione più dura arriva però da Alessandro. «Ma ti sembrano cose da dirsi?» gli chiede polemico, prendendo le difese di Pinuccia. Bruno non può far altro che abbassare lo sguardo e scusarsi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Aprile 2022, 19:28

