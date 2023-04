Il teatro dal vivo di Salemme fa breccia in tv e sui social

di Marco Castoro

Exploit di ascolti con la commedia in tv di Vincenzo Salemme al 9,6% di share. L’attore e regista campano è una garanzia di successo. Anche nel 2019, le tre serate di teatro in diretta sul secondo canale furono un trionfo. Ieri sera, lunedì 17 aprile, "Napoletano? E famme 'na pizza" - la commedia dei record scritta e diretta da Vincenzo Salemme, già vista a teatro da 200 mila spettatori, con 180 repliche in 25 città - ha acceso Rai2 con 1,8 milioni di spettatori con il 9.6% di share. Ci si lamenta che il teatro in tv (in questo caso era dal vivo) non funziona e poi si viene smentiti dai numeri. Salemme è riuscito ad essere con il suo inconfondibile stile elitario e pop, a rivolgersi ad un pubblico curioso, il suo. Ha badato alla qualità dello spettatore; ha avuto il coraggio di osare, di tornare in questa tv dopo anni di assenza da protagonista. In tv certe distinzioni vanno fatte perché c' è chi si diverte a fare prototipi e chi lavora su scala industriale. Ha fatto televisione in modo diverso dallo scenario abituale. E’ destinato ad una televisione di qualità, che merita rispetto.

Sui social boom di tweet e consensi da più parti: "Uno spettacolo fantastico tra risate a crepapelle e momenti di riflessione. Un cast straordinario. Ci vorrebbero più serate" e ancora "Vincenzo Salemme è la sintesi perfetta di professionalità e divertimento in uno spettacolo di qualità!!!!" oppure "Due ore senza pubblicità, uno spettacolo in diretta che fa ridere e riflettere. Un’artista unico. Un fenomeno Vincenzo Salemme e la sua collaudata compagnia", e così via per tutta la notte. La commedia è stata terza nelle tendenze twitter per tutta la sera. Bentornato Salemme su Rai2.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Aprile 2023, 14:38

