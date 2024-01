Paolo Bonolis difende Pino Insegno e attacca la Rai: «Togliergli L'Eredità è stato spregevole e ipocrita»

di Redazione web

Paolo Bonolis critica la Rai per il trattamento riservato a Pino Insegno, che avrebbe dovuto condurre L'Eredità ma che è stata "retrocesso" a Reazione a catena, mentre il suo posto è stato preso da Marco Liorni. «Mi dispiace che gli abbiano tolto il programma, gli hanno fatto una cosa spregevole», dice il conduttore a La Stampa.

Bonolis: contro Insegno grande ipocrisia

«Con il Mercante in Fiera Pino Insegno ha tentato un’impresa impossibile. In quella collocazione oraria nessuno, nemmeno Vasco Rossi nudo in elicottero, poteva andare bene. Se davvero gli hanno tolto L’Eredità attaccandosi ai bassi numeri di Mercante in fiera, è stata una grande ipocrisia. Mi spiace, anche perché un conto è il professionista, un altro l’uomo con le sue convinzioni». Paolo Bonolis precisa che le sue parole non sono contro Marco Liorni «che è un ottimo conduttore», conclude.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Gennaio 2024, 12:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA