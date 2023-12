Giampaolo Morelli: «Dopo 49 anni ho scoperto chi è il mio vero padre, la confessione di mia mamma prima di morire. Lui sapeva...siamo identici»

di Redazione web

Giampaolo Morelli è uno degli attori italiani più amati dal pubblico del piccolo e grande schermo. Il 49enne di Napoli è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata che ha sempre cercato di proteggere da occhi e orecchie indiscrete. Tuttavia, in una recente intervista rilasciata a Il Messaggero, Giampaolo ha rivelato di avere scoperto, solamente di recente, la verità sul suo vero padre che non è l'avvocato napoletano morto nel 2013 e che l'ha cresciuto, ma un amico di famiglia.

L'intervista di Giampaolo Morelli

Giampaolo Morelli ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero in cui ha raccontato una verità molto intima che lo ha toccato profondamente: «Qualche giorno prima di morire, mia madre mi consegnò una lettera. C'era scritto che il mio vero padre era un altro uomo, molto vicino alla mia famiglia, che aveva sempre saputo la verità. Aggiungendo che il mio padre naturale sospettava che non fossi suo figlio ma non ne aveva mai avuto certezza. Avrebbe avuto tante occasioni per manifestarsi ma non lo ha mai fatto. Ora però capisco perché in alcuni momenti della mia vita è stato presente e questo mi fa ancora più male». Poi, l'attore ha parlato della somiglianza con l'uomo: «Stessi occhi, stessi lineamenti. Uno dei suoi nipoti, che è anche uno dei miei più cari amici, quando lo ha saputo mi ha detto: io non ho dubbi».

Giampaolo Morelli sul papà che l'ha cresciuto

Giampaolo Morelli, nella sua intervista a Il Messaggero ha anche parlato di Francesco Morelli, l'uomo che lo ha cresciuto e che, ora, ha 90 anni: «Lui ha dei gravi vuoti di memoria.

