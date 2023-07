Fabio Fulco e Veronica Papa, matrimonio in Costiera Amalfitana: viaggio di nozze rimandato dopo Don Matteo

di Redazione web

Fabio Fulco e Veronica Papa si sono sposati. L'attore e la sua neo moglie hanno realizzato il loro sogno in modo tradizionale e semplce, dinanzi ai testimoni e alla loro figlioletta Agnes di 2 anni.

Insieme da 5 anni, Fabio Fulco, 52 anni, e Veronica Papa, 28 anni, si sono giurati amore eterno nella Basilica di Santa Trofimena a Minori, sulla Costiera Amalfitana. A portare le fedi all'altare, è stata proprio la piccola di casa.

«Ho accontentato la famiglia di mia moglie, soprattutto suo padre quando mi ha detto: 'Lei è la nostra unica figlia, rispettiamo le tradizioni' - ha raccontato al settimanale Chi, l'attore Fabio Fulco -. Temevamo che non venisse da noi, ha solo due anni.

L'attore, impegnato al momento con le riprese delle nuove puntate di Don Matteo, dovrà aspettare ancora un po' per concedersi il viaggio di nozze con sua moglie, ma su cosa fare da subito ha le idee ben chiare: «Non vediamo l'ora di dare a nostra figlia un fratellino o una sorellina. Anzi, ci dobbiamo muovere. Non andremo in viaggio di nozze perché sto lavorando, ma per concepire un figlio non serve».

Fabio Fulco ha concluso: «Non pensavo nemmeno di meritarmi tutto questo amore. Lo dico a bassa voce, sono felice. Grazie, vita».

