​Benedetta Rossi, il grande dolore: «Ci ha lasciato ieri sera». L'affetto dei fan è commovente

. Momento difficile per la più famosad'Italia. Infatti, Benedetta ha rivelato ai suoi follower sui social il grande dispiacere che sta vivendo per la, il suo. Il post dell'influncer ha colpito la sensibilità dei fan, che le hanno mostrato grande vicinanza nei vari commenti. Una Benedetta diversa da come siamo soliti conoscerla, sempre allegra mentre prepara le sue ricette, ma comprensibilmente più triste e un po' scossa. Così come ilsu Instagram in un posto che raffigura il suo cane, scriver “Ciao a Tutti, questo post è per dirvi che purtroppo, ieri sera,. È tutto il giorno che cerco le parole giuste per dirvelo senza rattristarvi, ma non trovo il modo di farlo. Con voi tutti ho sempre avuto un rapporto speciale e so già che immaginate come possa sentirmi in questo momento., è venuto a casa nostra che era un cucciolo arrivato chissà da dove e se ne è andato con i suoi acciacchi da cane anziano, sofferente ma sempre grato e sorridente. Sì, perché Nuvola “sorrideva”, sembrava sorridere sempre, anche quando gli ultimi giorni aveva dei dolori fortissimi e lo accarezzavo per calmarlo”.Il racconto disi fa quasi commovente: “. Come non dimenticherò le lacrime di, che ho visto piangere per la prima volta come un bambino. Oggi sono tanto triste ma nello stesso tempo Felice di averlo avuto con me per così tanto tempo. Da lui ho imparato l’amore puro, la fedeltà profonda, l’amicizia incondizionata e porterò sempre con me questo valori. Avrà sempre un posto nel mio cuore e sono sicura che la tristezza di questi giorni lascerà spazio al ricordo dei bellissimi momenti che abbiamo passato insieme. Grazie a voi per essermi sempre vicini e scusatemi se non leggerò i vostri messaggi nei prossimi giorni, ma ho bisogno di stare un po’ sola, con i miei pensieri e con Marco, per tornare presto ad essere ancora e per sempre la Benedetta che tutti voi conoscete”