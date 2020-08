Manuela Villa, il dramma della sua infanzia a Io e Te: «Gli addetti ai lavori ancora non mi accettano». Diaco, il gesto bellissimo

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Agosto 2020, 15:03

La figlia del grande Claudio Villa è stata oggi ospite del salotto di, dove ha avuto modo di parlare della sua carriera, del padre e anche della; infatti la cantante ha sostenuto quest'anno l'esame finale delle scuole superiori, riprendendo gli studi dopo averli lasciati quando era giovane. Ma c'è una curiosità in più: ha sostenuto l'esame insieme aha poi ricordato, l'uomo che le ha permesso in qualche modo di realizzare il sogno di. Grazie alla tecnologia e proprio grazie alla sensibilità del famoso conduttore e paroliere, la figlia del "" riuscì a duettare con lui inin televisione.appare molto contento del ricordo di Limiti, persona che dimostra di stimare molto nel corso della conversazione.si è soffermata anche sul suo rapporto con il figlio, raccontando come sia stato difficile per lei raccontare la sua storia - fatta di tribunali e lotte per il riconoscimento - a Iacopo. "Il compagno di mia madre mi ha cresciuto da quando avevo due anni, e per me era papà. Così per lui ora è il nonno"., infine, in chiusura di trasmissione cerca di fare un "regalo" a Manuela Villa. Il sogno della cantante è andare a Sanremo, cosa che in realtà non ha mai taciuto. E quindi il conduttore del salotto di Rai Uno prova ad "aiutare" l'amica sponsorizzandola in diretta con Amadeus, confermato come conduttore e direttore artistico del Festival. E infatti Monica Villa racconta: «Il mio sogno è il palco dell'Ariston»E per il saluto finale,una canzone del grande