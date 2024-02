Geolier fischiato all'Ariston, Myrta Merlino: «Denigrato perché napoletano, non per la canzone. Il pubblico in sala si vergogni»

di Redazione web

Il «Geolier gate» non accenna a placarsi e le polemiche sul caso continuano. Il quarto appuntamento del Festival di Sanremo ha visto uscire vincitore il cantante napoletano Geolier ma invece degli appalusi è arrivata una pioggia di fischi: il pubblico voleva che al primo posto figurasse Angelina Mango.

La reazione del pubblico in sala non è stata gradita da tutti: «Geolier, ragazzo di talento idolatrato da tutti gli adolescenti d'Italia per il genere musicale che rappresenta, non vince in quanto napoletano ma viene fischiato in quanto napoletano. Il pubblico in sala si vergogni». A twittare su X è Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio Cinque.

I fischi a Geolier

E la giornalista si sofferma anche sull'esibizione di Ghali. L'artista, nella serata delle cover, ha unito nel suo medley Italia e Tunisia. «Ghali forse non è andato a Sanremo per vincere il Festival ma sicuramente ci è andato per svegliare le nostre coscienze. Bravo Ghali, non c'è italiano più vero di te», scrive Myrta Merlino.





Geolier, ragazzo di talento idolatrato da tutti gli adolescenti d’Italia per il genere musicale che rappresenta, non vince in quanto napoletano ma viene fischiato in quanto napoletano. Il pubblico in sala si vergogni.#Sanremo2024 #Geolier https://t.co/Q2KYn4LkcP — Myrta Merlino (@myrtamerlino) February 10, 2024

L'esibizione del cantante napoletano

Geolier si impone nella sfida delle cover, con un medley proposto con Guè, Luchè e Gigi D'Alessio.

Poi, in top five Angelina Mango, Annalisa con La Rappresentante di Lista e Coro Artemia, Ghali con Ratchopper, Alfa con Roberto Vecchioni.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Febbraio 2024, 12:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA