Mika invita sul palco una fan non vedente e canta con lei: il duetto è da brividi VIDEO

Mika si sta esibendo sul palco di varie città italiane: il cantautore ha, infatti, un legame molto profondo con l'Italia e proprio per questo, quando organizza i suoi tour, il Bel Paese è sempre presente. L'ex giudice di X-Factor ha tenuto il suo ultimo concerto a Matera e il video dell'esibizione ha fatto il giro dei social perché Mika ha invitato sul palco a cantare con lui una giovane fan non vedente che, con la sua voce e sensibilità, è riuscita a far commuovere tutti i presenti e gli utenti del web.

Il duetto

Chi segue Mika da diverso tempo, saprà benissimo che uno dei suoi brani più famosi è senza ombra di dubbio "Stardust" che, nel 2013, cantò insieme a Chiara Galiazzo. Quindi, a ogni concerto del cantante, la canzone non può proprio mancare sulla scaletta e così è successo anche a Matera. Mentre i musicisti stavano suonando i primi accordi del brano, una voce maschile dal pubblico ha urlato: «Lei è bravissima a cantarla». Si scoprirà, poi, che a dire tale frase era stato il papà della ragazza non vedente, fan sfegatata di Mika. Il cantante, quindi, l'ha invitata a salire sul palco ma, sempre il papà, ha aggiunto: «È non vedente». L'artista, allora, è sceso dal palco per andarla a prendere e a braccetto sono saliti nuovamente sullo stage. Mika ha, quindi, iniziato a cantare il famoso brano insieme alla ragazza che lo ha davvero sorpreso per la sicurezza nella voce e per l'intonazione.

La reazione dei social

Il video ha collezionato moltissime visualizzazioni: 1,7 milioni in poche ore! E i fan del cantante hanno commentato: «Mika un grandissimo uomo e artista, sempre pronto ad aiutare gli altri», «Che bel duetto...

