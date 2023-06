Drillionaire, per il primo album chiama Blanco, Sfera Ebbasta e Lazza: ad anticiparlo il singolo "Bon Ton"

"Bon Ton" è il nuovo singolo del producer multiplatino Drillionaire con Sfera Ebbasta, Lazza e Blanco, disponibile da venerdì 23 giugno per Island Records / Universal Music Italia.Il brano è il primo singolo estratto da 10, il primo album ufficiale di Drillionaire, in uscita venerdì 30 giugno di cui saranno presto svelati i featuring. All'anagrafe Diego Vincenzo Vettraino, classe’93, milanese, fin da bambino il suo primo amore è quello per il calcio, da cui si ritira definitivamente nel 2018. Nel 2016 firma “Cerotti” e “N70” di Lazza ma è da 2019 che inizia a produrre per artisti importanti come Rkomi. Nello stesso anno gli viene affidata buona parte dell’album “Elo” di Drefgold, tra cui brani “Enjoy”, “Bankroll” e “Snitch e Impicci” feat. FSK satellite. Mentre come direttore artistico firma “Succo di zenzero, volume 2” di Wayne, “Milano Demons” e “Santana Season” di Shiva e “Salvatore” di Paky. «Bon Ton nasce da una session in studio con Michelangelo, Blanco e Lazza - racconta Drillionaire - Abbiamo capito da subito che si trattava di un brano che aveva delle potenzialità enormi.





Tra i più importanti producer degli ultimi anni, con all’attivo miliardi di stream complessivi sulle piattaforme e collaborazioni che coinvolgono tutti i pesi massimi della scena urban italiana - tra cui Sfera Ebbasta, Lazza, Tony Effe, Shiva, Paky, Drefgold, Salmo, Rkomi e FSK - dopo aver curato la direzione artistica di gran parte dei dischi di maggior successo dal 2020 a oggi, annuncia il suo primo album ufficiale, anticipato da Bon Ton, una traccia prodotta in collaborazione con Michelangelo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Giugno 2023, 15:02

