"Colpo di tosse", il nuovo singolo del trio "Frammenti" con un video clip ambientato sostt'acqua

Unire più stili musicali: un’idea che il trio “Frammenti” ha fatto diventare la propria caratteristica. Tre ragazzi della provincia di Treviso, Antonio Cettolin, Alex Michielin e Francesco Da Ros, che, nel 2016 hanno unito le loro lavorando per una passione comune: la musica. Dopo aver partecipato ai casting di Amici di Maria De Filippi, nel 2018, hanno pubblicato il loro primo album “Istantanee”. Dopo aver fatto diverse collaborazioni con artisti locali, oggi, il trio Frammenti torna su tutte le piattaforme digitali con il nuovo singolo “Colpo di tosse”, pubblicato dall’etichetta musicale Sorry.mom. Il brano invita a riflettere su quanto rabbia, paure, rumori e ansie possano logorare l’essere umano se non affrontate con una richiesta d’aiuto. E il videoclip del singolo è del tutto innovativo.

Che significa elettro - pop?

«A noi piace molto l’aspetto della musica elettronica, proveniente dal nord Europa, e allo stesso tempo amiamo anche la musica italiana. Quindi, alla fine, abbiamo unito tutto».

Che significa “Colpo di tosse”?

«Il pezzo si riferisce alle cose vane, futili e dannose che possono esserci fra due persone. Insieme al singolo uscirà il videoclip ambientato sott’acqua, che rimanda sia alla condizione primaria dell’uomo nella placenta che alla sensazione di affogamento che proviamo durante la nostra vita».

Ci sarà un tour?

«Non proprio, siamo più che altro impegnati in studio ancora per questo periodo perché dovranno uscire ancora altri 4 singoli con l’etichetta Sorry.mom. Abbiamo iniziato a pubblicare una serie di 4 Ep con 4 canzoni: il primo l’anno scorso un altro a novembre, poi altri in corso. Non vogliamo fare un album standard ma vorremmo creare un viaggio musicale che ripercorra tutte le sfaccettature che proviamo e pensiamo».

Quale messaggio vorreste mandare con la musica?

«Abbiamo messo insieme la parte divertente dell’aspetto musicale con le tematiche che trattiamo: dal sociale al sentimentale, quindi promuovere il meglio e il peggio allo stesso modo. Sarà un ossimoro: brio e riflessione contemporaneamente».

