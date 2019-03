Masterchef Italia, anticipazioni: aspiranti chef per la prima volta in un vero ristorante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la prima volta, in questa edizione di, gli aspiranti chef verranno messi alla prova in un vero ristorante. La prova in esterna del nuovo appuntamento con il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy – in ondavede le due brigate della Masterclass al lavoro in due storici ristoranti di Milano.Nella puntata di Masterchef Italia in onda questa sera, gli aspiranti chef saranno al servizio di un “vero” ristorante, con un menu ben articolato e da preparare in una cucina professionale, dei camerieri pronti a servire in tavola i piatti e dei clienti impazienti di assaggiarli. Le brigati lavoreranno in due storici ristoranti di cucina milanese situati sulle sponde dei Navigli.Arbitri di questa sfida, insieme agli stessi clienti dei ristoranti, i quattro giudiciLasarà strutturata con un meccanismo che sulla carta potrebbe accendere ancor di più la competizione tra i cuochi amatoriali, già apparsi molto agguerriti e combattivi nel corso dei precedenti episodi. Per l’, invece, una vera e propria mission impossible: replicare uno dei piatti più complessi di, il padre della gastronomia francese. Infine, il temutissimo – e sempre più complesso – Pressure Test.