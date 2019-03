«Luke Perry morto dopo il vaccino contro la polmonite»: la bufala diffusa dai NoVax

di Paolo Travisi

Luke Perry

vaccino

Ultimo aggiornamento: 13:04

Tutto falso. L'ennesima bufala del web, rilanciata sui social dal movimento. L'attore di Beverly Hills 90210 non si è vaccinato contro la polmonite e non esiste notizia ufficiale, da parte della famiglia o di fonti sanitarie, che Perry sia deceduto a causa del vaccino. Sono gliad aver alimentato questa fake news, come scrivono molti siti stranieri e riporta il sito di. La notizia è stata alimentata, poche ore dopo la morte dell'attore, da uno screenshot (quello che vedete qui sotto) che riportava alcuni risultati di ricerche effettuate su Google.Ecco che si può leggere:A chi ha alimentato questa notizia è bastato leggere la combinazione data dall'algoritmo di “massive stroke” e “hospitalized after pneumonia vaccination”, ovvero “ricoverato dopo vaccinazione da polmonite” per far credere che Luke Perry fosse stato vittima di un ictus mortale proprio a causa di un vaccino.In verità quei punti di sospensione dati da Google, come si vede nello screenshot diffuso da Myfox8, sono il frutto di due diverse notizie, che il motore di ricerca ha accostato come suggerimento alla ricerca effettuata dall'utente. “Massive stroke” si riferisce a Luke Perry, “vaccination pneumonia” alla star del body building degli anni Settanta, già interprete della serie tv Hulk, Lou Ferrigno che lo scorso dicembre è stato ricoverato per un versamento anomalo in seguito alla vaccinazione, ma senza nessuna grave conseguenza.Un accostamento che tra l'altro cambia, precisa Wired, se la ricerca viene fatta da smartphone o computer, dove la parola “body building legend” chiaramente riferita a Ferrigno viene sostituita dai puntini.Ma tanto è bastato per alimentare una falsa notizia, cavalcata dal movimento NoVax per dimostrare, a loro parere, la pericolosità dei vaccini.