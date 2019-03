Cannavacciuolo, lacrime nell'ultima puntata: lo chef napoletano si commuove

Antonino Cannavacciuolo si commuove nell'ultima puntata di Masterchef Italia. Il cuoco napoletano con gli occhi lucidi per le lacrime non si vede spesso. A emozionarlo è stata la partecipazione al programma di Marco Pierre White, uno fra gli chef più celebri del mondo e primo chef britannico ad ottenere 3 stelle Michelin all’età di 33 anni.



Pierre White ha riportato a galla in Cannavacciuolo i ricordi di gioventù, quando guardava a lui come a un maestro supremo. Tanti anni dopo anche Cannavacciuolo può dire di avercela fatta e deve essere anche questo ad avergli fatto venire le lacrime agli occhi. «Mi ha davvero emozionato tantissimo», ha ammesso ai colleghi Locatelli, Barbieri e Bastianich quando lo chef ospite ha lasciato la cucina di Masterchef.



Marco Pierre White ha presentato tre dei suoi più celebri piatti, che i concorrenti hanno provato a replicare. A scegliere quale preparazione imitare (godendo di importanti consigli da parte dello chef) è Giuseppe, che ha optato per il filet mignon di carne con purea di prezzemolo, funghi e cipolline borettane, da cucinare in 60 minuti.







Ultimo aggiornamento: 09:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA