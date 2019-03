Stefano De Martino contro l'Isola dei Famosi: «Mi ha insegnato molto ma è stato un supplizio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Mi ha insegnato molto ma è stato un supplizio”, a intervenire sull’, programma seguito in diretta da Leggo.it che particolarmente in quest’edizione non sta raccogliendo i risultati d’audience attesi, arriva anche, già inviato del reality e ora conduttore in Rai di “Made in sud”.Il supplizio era talmente grande, che Stefano vedrebbe il reality nenache da casa: “Intanto perché mi annoiavo a morte, c’erano molte ore vuote – ha fatto sapere in un’intervista a “La Stampa” - Pensi che in quei giorni, grazie ai tutorial su YouTube, ho imparato da autodidatta a suonare la chitarra. E poi mi mancava mio figlio, mi sembrava di perdere tempo senza di lui. Mi sono chiesto: ma io questo programma lo vedrei a casa? Indovini cosa mi sono risposto…”.Se l’Isola non la rifarebbe sarebbe molto tentato dal varietà: “Tutto ciò che ho fatto finora mi ha portato a Made in Sud. Ora spero che il mio ruolo si evolva, visto che sono innamorato pazzo del varietà in tv. In più, anche se ho 29 anni, sono un arboriano totale, ho rivisto Indietro Tutta decine di volte. Spero un giorno di condurre un varietà che sia uno show fruibile per i ragazzi della mia età. Il web è bello, veloce e interessante, ma la tv ha un qualcosa di magico e di intimo che merita la nostra attenzione”.