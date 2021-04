Isola dei Famosi 2021, accordo fra i naufraghi per votare Fariba Tehrani? Lo strano caso degli auricolari...

All’isola dei Famosi 2021 un accordo dei naufraghi per mandare al televoto Fariba Tehrani? Alcuni telespettatori hanno fatto notare sul social la strana posizione in cui venivano appoggiati gli auricolari dopo aver fatto le nomination…

Isola dei Famosi 2021, Faraiba Tehrani e la nomination: il "caso" social degli auricolari

All’Isola dei Famosi 2021 è andata per l’ennesima volta al televoto Fariba Tehrani, in compagnia di Vera Gemma. Fariba è invisa a una parte dei naufraghi, un nutrito gruppetto composto da Awed, Andrea Cerioli, Valentina Persia, Angela Melillo, Isolde Kostner e Roberto Ciufoli, che ha deciso di nominarla con motivazioni a volte poco credibili. A far insospettire parte dei telespettatori però, come riporta anche il sito Fanpage, è la posizione degli auricolari dopo le nomination, che venivano lasciati ogni volta sulla foto della persona votata (nello specifico appunto quella di Fariba) come fosse un segnale per il concorrente successivo. Una stranezza che non è passata inosservata neanche sui social, dove molti hanno riportato la stessa impressione. Dall’altra parte c’è chi nega il complotto, spiegando che in realtà gli auricolari vengono presi e igienizzati dalla troupe fra un intervento e l’altro, e sono proprio loro a rimetterli al loro posto in Palapa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Aprile 2021, 19:47

