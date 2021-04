Verissimo, Martina eliminata da Amici 20 confessa: «Non mi pento di nulla». E sul cantante Aka7even ammette «E' finita». La ballerina è stata duramente attaccata dalla maestra Celentano e nel salotto di Silvia Toffanin, in onda sabato pomeriggio, ha raccontato: «Adesso sono innamorata di me, della mia vita e di quello che mi aspetta: la danza».

Martina Miliddi, la ballerina eliminata nel corso dell’ultima puntata del serale di Amici 20 - nella sua prima intervista tv a Verissimo - parla del rapporto speciale, ormai in crisi, con il cantante Aka7even, conosciuto all’interno del talent: «La nostra storia si è conclusa all’interno della scuola. Non volevo che soffrisse – e aggiunge – non c’è stata soltanto un’infatuazione. Mi è rimasto accanto nei momenti brutti e in quelli belli. Oggi resta un buon rapporto, gli auguro il meglio».

A Silvia Toffanin che le chiede se la fine di questa storia sia dovuta all’avvicinamento con il cantante Raffaele, Martina risponde: «Non mi pento di nulla. Quello che è successo lo porto con me». Dietro i sorrisi, Martina nasconde un profondo dolore, la perdita prematura del padre a causa di un incidente: «Ho sempre cercato di ricordalo con la danza. Quando mi manca ballo. Da piccola mi guardava mentre danzavo con gli occhi lucidi, era fiero di me. Spero che stia guardando anche quello che sono oggi».

Il legame con la madre è invece molto complicato: «Il nostro rapporto è in silenzio, ad oggi non vorrei facesse parte della mia vita – e conclude – la mia vera madre è la mia insegnante di danza, che mi ha fatto sia da papà che da mamma.

