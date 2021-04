Oroscopo di Paolo Fox del weekend: ecco le previsioni segno per segno

L'oroscopo di Paolo Fox del weekend 24-25 aprile. Come ogni settimana racconta nel dettaglio come saranno le giornate di sabato e di domenica per i vari segni dello zodiaco: ecco uno per uno le previsioni per amore, fortuna e lavoro.

Ariete. Se siete stati costretti a rimanere chiudi in casa, oppure non avete avuto voi il desiderio di uscire, sabato è la giornata giusta per tonare in pista, sbizzarrirsi e dare sfogo alle vostre idee.

Toro. Nella gioranata di domenica ci saranno piccole tensioni che dovrete superare, cercate di mantenere la calma e non alimentate inutili polemiche che non vi porteranno da nessuna parte.

Gemelli. Cercate di rilassarvi e di vivere qualcosa di bello. Se potete approfittate del weekend per fare un viaggio o una nuova esperienza, magari con chi amate.

Cancro. Potreste avere dei ripensamenti, sfruttate la giornata di domenica per cercare di delineare e riflettere sul vostro punto di vista.

Leone. Nel fine settimana potreste avere discussioni in famiglia o in amore. Cercate di non agitarvi e non fatevi prendere dal nervosismo che non vi porterà da nessuna parte.

Vergine. Il fine settimana sarà il preludio di una settimana positiva, quindi cercate di sfruttare le giornate di sabato e domenica per riposare un po', da lunedì le stelle torneranno a sorridervi.

Bilancia. Nel fine settimana potrete fare tutto quello che avete in mente grazie alla quadratura positica delle stelle. Cercate di organizzare al meglio i vostri impegni per non farvi prendere troppo dallo stress.

Scorpione. Alcuni di voi stanno vivendo un periodo problematico, ma le stelle in queste giornate arrivano in vostro aiuto soprattutto per quanto concerne i rapporti interpersonali. Per alcuno si sono create piccole tensioni che è meglio tenere a bada.

Sagittario. Avete grande volontà, voglia di fare e di rimettervi in gioco, ma in questo periodo le energie scarseggiano. Cercate di riposarvi per ricaricare le pile per quando sarete pronti a partire di nuovo.

Capricorno. Le coppie di lunga data non verranno messe in discussione, ma gli amorei più recenti nel fine settimana potrebbero risentire delle stelle turbolente. In alcuni casi potrebbero essere prese delle decisioni definitive.

Acquario. Cercate di dare una svolta alla vostra vita. Dovete essere pronti a cercare nuovi spazi e nuove opportunità, state per affrontare un periodo di cambiamento.

Pesci. Alcuni rapporti sembrano un po’ più complicati da gestire, in particolare se siete stati nervosi ultimamente. Cercate di non essere aggressivi e tendete la mano solo a chi tiene realmente a voi.

